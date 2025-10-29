Schaurig schön: Die besten Halloween-Cocktails zum Fürchten und Feiern

Von blutroten Drinks bis zu dampfenden Zaubertränken: Diese Halloween-Cocktails sind so gruselig wie köstlich. Perfekt für jede Party, die ein bisschen Horror vertragen kann.
Kerzenschein, Spinnweben-Deko, düstere Playlist - und natürlich: Drinks, die aussehen, als kämen sie direkt aus Draculas Bar. Halloween ist die perfekte Gelegenheit, um die Cocktailkunst ein wenig makaber werden zu lassen. Mit Trockeneis, rotem Sirup und ein paar cleveren Tricks lassen sich Drinks zaubern, die jeden Partygast gleichermaßen erschrecken und begeistern.