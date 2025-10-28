Schaumwein und mehr: Herzogin Meghan launcht As ever-Festtagskollektion

Herzogin Meghan (44) bringt mit ihrer Lifestyle-Marke "As ever" erstmals eine Festtagskollektion auf den Markt. Zu den neuen Produkten zählen etwa zwei Kerzen: "No. 084" und "No. 519". Die Kerze "No. 084" verbindet Noten aus frischem Lotus, Sandelholz und Kalifornischem Mohn, wie die Beschreibung auf der "As ever"-Website verrät. Der Name des Produkts weist zudem auf Meghans Geburtstag hin, den 4. August. Die Kerze "No. 519" steht dagegen für den 19. Mai, Herzogin Meghans und Prinz Harrys (41) Hochzeitsstag. Sie soll nach Marokkanischer Minze, Kardamom und Teeblättern riechen. Eine Kerze kostet 64 US-Dollar (rund 55 Euro).

Schaumwein, Honig und Marmeladen-Sets Ebenfalls neu sind zwei Gewürzmischungen - eine für den Whiskey-Drink "Hot Toddy", eine für Glühmost. 16 Dollar (etwa 14 Euro) verlangt Meghan für eine Packung. Zur "Holiday Collection" gehört zudem ein Schaumwein nach der Méthode Champenoise. Der "2021 Vintage Napa Valley Brut" soll "mit sanften Noten von grünem Apfel und Birne, Akzenten von Zitrusfrüchten und weißem Pfirsich sowie einem subtilen Hauch von Sternfrucht" bestechen.

Daneben bietet Meghan Salbeihonig mit einer essbaren Bienenwabe für 32 Dollar (rund 27 Euro) pro 225-Gramm-Glas an. Als Geschenkset verkauft sie Wildblüten- und Orangenblüten-Honig für 62 Dollar (ca. 53 Euro). Ein weiteres Set beinhaltet drei Marmeladen: Orange, Himbeer und Erdbeer. 42 Dollar (36 Euro) müssen Interessierte für das Trio mit Geschenkverpackung hinlegen, ohne sind es sechs Dollar weniger. Bislang bot Meghan die Orangen- und Himbeermarmelade einzeln an. Die Erdbeermarmelade ist neu im Sortiment, jedoch nur im Set erhältlich. Alle Produkte sind ab sofort erhältlich.

"As ever"-Sortiment wächst weiter

Im Frühjahr 2025 hatte Herzogin Meghan die ersten "As ever"-Produkte gelauncht. Den Anfang machten Kräutertees, ein Crêpe-Mix, Blumenstreusel, Butterkekse mit Blumenstreuseln, Wildblumenhonig und Himbeermarmelade. Zuletzt erweiterte sie ihre Produktreihe Anfang Oktober um einen Weißwein. Auch Roséwein bietet Meghan an.