Halloween steht vor der Tür. Anstatt sich vor modernen Horrorfiguren gruseln, reicht oft schon ein Blick in die Chroniken der Altkreisgemeinden. Hier schlummern allerhand schaurige Geschichten – Wahrheitsgehalt nicht garantiert.
Hinterhältige Morde oder schicksalhafte Affären sind in Spukgeschichten oft die Wurzel allen Übels. Auch in Gerlingen: Dort befand sich einst die Burg Richtenberg, die um 1226 erbaut wurde. „Die Burg stand in etwa dort, wo heute der Löwe auf dem Schlossberg ist“, erklärt Klaus Herrmann, Leiter des Gerlinger Stadtarchivs.