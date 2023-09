1 Im Laufe des Tages muss im Südwesten immer wieder mit Schauern, einzelnen Gewittern und auch mit Starkregen gerechnet werden. Foto: IMAGO/Andre März/IMAGO/André März

Mit den warmen Temperaturen ist es vorerst vorbei. Im Südosten Baden-Württembergs warnen Meteorologen vor Unwettern.











Link kopiert



Nach den warmen Tagen am Wochenende kommen die Temperaturen am Montag nicht mehr so recht in Gang. Obwohl die Nacht mit 20 Grad noch mild gewesen sei, sei der Temperaturanstieg am Montagmorgen ausgeblieben, sagte ein Experte des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Montag. Es sei bedeckt und langsam sickere kühlere Luft ein.