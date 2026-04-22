Schaubauernhof in der Wilhelma: So süß sind die kleinen Kaschmirziegen – Freude über kuscheligen Zuwachs

Nach Schafen und Trampeltieren gibt es bei den Kaschmirziegen in der Wilhelma Nachwuchs: Sie erobern die Herzen der Besucher. Wo sie hautnah zu sehen sind.
Im Asiatischen Schaubauernhof im Norden der Wilhelma begeistern neue flauschige Tiere die Besucher. Denn: Mitte April sind drei kleine Zicklein von zwei Ziegenmüttern geboren worden. „Die kleinen Ziegen sind bereits wenige Tage nach der Geburt aufmerksam und neugierig“, weiß Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann. Die kleinen neu geborenen Ziegen haben bereits ein dichtes, weißes Fell und folgen ihren Müttern auf Schritt und Tritt. Sie erkunden aber zunehmend eigenständig ihre Umgebung. „Dabei entwickeln sie spielerisch ihre Koordination und Trittsicherheit“, erklärt Meierjohann.