In der "Helene Fischer Show" hatten die deutsche Schlagerkönigin und Florian Silbereisen schon "Schau mal herein" präsentiert. Jetzt gibt es den Song auch zum Streamen.

Deutschlands Schlagerkönigin hat einen neuen Song veröffentlicht! Ab sofort ist ihr Lied "Schau mal herein", das Helene Fischer (40) mit ihrem Ex-Partner Florian Silbereisen (43) aufgenommen hat, zum Streamen verfügbar.

Ehemaliges Schlager-Traumpaar mit gemeinsamem Song

Das ehemalige Schlager-Traumpaar Fischer und Silbereisen hatte das Duett bereits vor wenigen Tagen in ihrer "Helene Fischer Show" im ZDF präsentiert. Die Sängerin hatte den 43-Jährigen zunächst herzlich auf der Bühne empfangen. "Mein Guter, wenn wir uns treffen, ist das immer wieder schön und ehrlich freundschaftlich", erzählte Fischer, bevor die beiden das Lied anstimmten.

Auch in dem Song, einer deutschsprachigen Version des Liedes "Stumblin' In", präsentieren die beiden sich in Freundschaft verbunden. "Was immer ich tu, wo immer ich bin und was auch passiert, ich weiß doch zu dir, da könnte ich hin", singt Silbereisen etwa. "Und gibt es für mich ab und zu ein Problem, dann habe ich jemand, der kann nicht nur reden, der kann auch verstehen", erwidert Fischer.

Eine Aufnahme von dem Auftritt wurde auch auf Fischers YouTube-Kanal veröffentlicht und bringt es dort bereits auf mehr als 1,2 Millionen Aufrufe. Auf ihrer Webseite wirbt die Sängerin entsprechend mit den Worten: "Die neue Single aus der Helene Fischer Show 2024 ist da!"

Reinhören können Fans bei den bekannten Streaminganbietern - darunter etwa Apple Music, Spotify, YouTube Music, Amazon Music oder auch Deezer. Die gesamte "Helene Fischer Show" inklusive des Duetts gibt es bis Ende Januar 2025 auch auf Abruf in der ZDF-Mediathek zu sehen.