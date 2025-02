Schau mal herein geht viral: Helene Fischer und Florian Silbereisen feiern ihren TikTok-Hit

Das einstige Traumpaar der Schlagerszene startet gemeinsam auf TikTok durch: Helene Fischer (40) und Florian Silbereisen (43) erobern mit ihrem neuen Lied "Schau mal herein" aktuell das Internet. Besonders auf TikTok ist der Song im Moment ein echter "Banger", wie die Gen Z sagen würde.

"Schau mal herein" auf Platz zwei der TikTok-Charts

Bereits über 11.000 Menschen haben den Hit mit der eingängigen Zeile "Die Tasse Kaffee und auch das Glas Wein trink ich noch immer gerne mit dir - schau mal herein" für ihre kurzen Social-Media-Clips genutzt. Damit schaffte es der Song auf Platz zwei der TikTok-Charts "TikTok DE Hot 50". Der Anziehungskraft des Songs können sich auch die Promis nicht entziehen.

Riccardo Simonetti wünscht eine "freche Woche"

So nutzt etwa Entertainer Riccardo Simonetti (31) den Songschnipsel von Helene Fischer und Florian Silbereisen, um seinen Followern auf TikTok einen guten Start in eine "freche" Woche zu wünschen. Zu sehen ist ein kurzer Videoclip, in dem er gemeinsam mit seinem besten Freund, Sänger Jack Strify (36), und Schauspieler Nico Stank eine Choreografie in silbernen Glitzeroutfits aufführt.

Motsi Mabuse tanzt zu "Schau mal herein"

"Die beste Musik hab ich natürlich auch gleich im Gepäck", verkündet "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (43). Sie outet sich auf ihrem TikTok-Account ebenfalls als Fan des viralen Hits. Zu einem Tanz-Video von sich in einem weißen Kleid schreibt sie an ihre Follower: "Zurück in Deutschland! Nach einer wunderschönen und erfolgreichen Tour in Großbritannien bin ich glücklich wieder zu Hause zu sein. Bringe wieder ein bisschen Freude und Lachen mit - auch wenn das manchmal so leicht ist wie ein Bergauf-Spaziergang in High Heels. Aber wir machen das Beste draus!"

Nina Chuba hat eine Marketing-Idee

Sängerin Nina Chuba (26) fühlt sich offenbar durch den viralen Hit inspiriert und hat auf ihrem TikTok-Kanal eine Marketing-Idee für Helene Fischer und Florian Silbereisen parat. "Die Idee ist mir gestern Abend gekommen", erklärt sie ihren Followerinnen und Followern auf der Plattform. "Ihr würdet eine Tasse rausbringen (...), die heißt die Tasse Kaffee. Und auf dieser Tasse Kaffee ist Helene Fischer drauf mit einer Tasse Kaffee, wo sie die Tasse Kaffee gerade trinkt, die ihr kaufen wollt. Versteht ihr, was ich meine? Inception."

Ist "Schau mal herein" ein neuer Song?

Bei Helene und Floris Lied handelt es sich aber keineswegs um eine Neuschöpfung. "Schau mal herein" basiert auf dem Originalsong "Stumplin' In" von Chris Norman (74) und Suzi Quatro (74) aus dem Jahr 1978. Die Netflix-Serie "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story" brachte das Lied 2022 durch den Soundtrack zurück ins Bewusstsein der jungen Generation. Die deutsche Variante, die nun von den Schlagerstars neu interpretiert wurde, wurde erstmals 1979 von Bernd Clüver (1948-2011) und Marion Maerz (81) gesungen.

Laut Florian Silbereisen sollte seine gemeinsame Version mit Helene Fischer eigentlich ein einmaliger Auftritt bleiben. "Wir haben das Duett ursprünglich nur für einen gemeinsamen TV-Auftritt aufgenommen. Mehr war nicht geplant", erklärte der Schlagerstar, Moderator und Schauspieler der "Bild"-Zeitung. Er freue sich aber sehr darüber, "dass so ein versöhnlicher Text so vielen gefällt - gerade in einer Zeit, in der wir öfter mal eine 'Tasse Kaffee' zusammen trinken sollten, statt zu polarisieren". Für ihn sei schließlich klar gewesen, dass der Song als Single veröffentlicht werden müsse.

Dass das Duett der beiden zu diesem Song so gut funktioniert, mag auch an der gemeinsamen Vergangenheit liegen: Fischer und Silbereisen waren lange Zeit ein Paar. Die Trennung folgte 2018, wobei sie immer wieder betonen, dass sie immer noch befreundet seien. Auf YouTube hat die Version von "Schau mal herein", die live bei der "Helene Fischer Show 2024" aufgenommen wurde, inzwischen 2,7 Millionen Aufrufe - Tendenz steigend.