Schau in Leonberg: Aus einer Brieffreundschaft wird ein überraschendes Kunstprojekt

Das Künstlerduo „Elke Glamourton“ zeigt von 31. Oktober an Mail Art mit dem Titel „Falsche Ideen“ im Leonberger Galerieverein. Warum ein Besuch lohnt.
Mail Art sei ja keine neue Erfindung. „Aber wir haben nicht gedacht, dass es solch eine Entwicklung bei uns nimmt“, sagt Tobias Kegler, der seit 2014 in Leonberg lebt. Gemeinsam mit Ulli Bomans ist er das Künstlerduo „Elke Glamourton“. Von diesem Freitag, 31. Oktober, an, 19 Uhr, präsentieren die beiden im Leonberger Galerieverein ihre Mail Art unter dem Titel „Falsche Ideen“. Dabei bekennt Tobias Kegler: „Am Anfang war das nie als Projekt für die Öffentlichkeit gedacht.“