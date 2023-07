19 Vincenzo Chiolo ist seit 2003 der Chef im Schatzi’s in Backnang. Foto: Eva Herschmann

Das Schatzi’s in Backnang ist seit mehr als 20 Jahren die Adresse für Drinks und Snacks vor oder nach einem Kinobesuch. Das hat seinen Grund.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das Schatzi’s in der Sulzbacher Straße 32 in Backnang hat ein berühmtes Vorbild und einen Namensvetter: das Schatzi on Main in der Hauptstraße von Santa Monica in den Vereinigten Staaten. Das Lokal, das Arnold Schwarzenegger 1991 eröffnet hat und in dem Hollywoodprominenz Wiener Schnitzel und Apfelstrudel aß, gibt es seit Ende 2006 nicht mehr. Das Schatzi’s in Backnang, das 1999 an den Start ging im gleichen Gebäude wie das Kino Universum, versprüht noch immer den Charme der amerikanischen 50er Jahre.