1 Julian macht sich Sorgen, dass ein Mitschülerin sich anstecken könnte. Foto: Hamid /Sadeghi

Viele Schüler sehnen sich nach einer Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen. Doch für Kinder mit Vorerkrankung kann eine Infektion sehr gefährlich werden. Wie geht man in einer sonderpädagogischen Schule damit um?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Warum ist Wasser eigentlich so wichtig – und welche Funktionen hat es genau? Für einen kurzen Augenblick ist es still im Raum der Klasse 6, angestrengtes Nachdenken. „Wir verbrauchen Wasser für ganz viele Sachen“, sagt Imane, „zum Duschen oder Wäschewaschen zum Beispiel.“ Ohne Wasser könnten aber auch die Pflanzen nicht leben, fällt ihr noch ein. Moritz hat über die Aggregatszustände nachgedacht, er streckt und rutscht auf seinem Stuhl hin und her. „Wasser kann jede Form annehmen“, sagt er, „es kann gasförmig sein, es kann flüssig sein oder fest.“ Für einige Momente scheint es im Klassenraum der Stuttgarter Margarete-Steiff-Schule an diesem Morgen fast, als wäre die Pandemie vergessen. Wären da nicht die Masken, die die Kinder im Unterricht tragen, und die Abstände, die sie auch im Stuhlkreis einhalten.