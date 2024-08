Scharnhauser Straße in Stuttgart-Plieningen: Verspätete Brückensperrung sorgt für Verwirrung

Scharnhauser Straße in Stuttgart-Plieningen

1 Inzwischen ist die 14 Meter lange Brücke gesperrt. Auch die Busse müssen eine Umleitung nehmen. Foto: Torsten Schöll

Die marode Brücke an der Scharnhauser Straße, die saniert wird, sollte ab Montagmorgen gesperrt sein – und war es nicht. Das sorgte kurzzeitig für Verwirrung.











Aufgeregte Anrufe gingen am frühen Montagvormittag in unserer Redaktion ein. „Was ist denn nun mit der angekündigten Sperrung der Scharnhauser Straße in Plieningen?“, war die einhellige Frage. Denn bis dahin war die Landesstraße L 1192, wie sie offiziell heißt, noch für den Verkehr geöffnet. Die Verwirrung war groß. Und wurde noch größer, als sich die im Auftrag des ÖPNV tätigen Verkehrsunternehmen hinsichtlich einer geplanten Sperrung offenbar unwissentlich zeigten.