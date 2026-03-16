Scharnhausen: Hippotherapie im Körschtal – Heilende Kraft der Pferde vom Schlössle

500 Patienten werden jede Woche im Hippozentrum in Scharnhausen behandelt. Im ehemaligen Lustschloss werden Pferde- und Physiotherapie angeboten.
Pferde machen das Idyll im ehemaligen Lustschloss von Herzog Carl Eugen in Scharnhausen perfekt. Spaziergänger bewundern nicht nur den Säulenbau aus dem Jahr 1784. Die schönen Tiere ziehen die Blicke auf sich. Doch die Vierbeiner leben nicht nur auf dem großen Gelände im Körschtal. Sie arbeiten und helfen Patienten aller Generationen als Therapiepferde.