Scharfe Kritik: Neil Young erteilt Glastonbury Festival eine Absage

Neil Young (79) hat Abstand vom diesjährigen Glastonbury Festival genommen. Der Singer-Songwriter und seine Band The Chrome Hearts hätten bei dem Musikevent im Südwesten Englands auftreten sollen, gab der kanadische Sänger auf der Website "Neil Young Archives" bekannt. Das Festival bezeichnete er als eines seiner "Lieblingskonzerte im Freien", übte jedoch gleichzeitig Kritik an der Wahl der BBC als Partner, die die Veranstaltung seit 1997 überträgt.

"Unter der Kontrolle von Unternehmen"

"Uns wurde gesagt, dass die BBC jetzt ein Partner von Glastonbury ist und wollte, dass wir viele Dinge auf eine Art und Weise tun, an der wir nicht interessiert waren", schrieb er am 31. Dezember in seiner Nachricht. Weiter führte er aus: "Es scheint, dass Glastonbury jetzt unter der Kontrolle von Unternehmen steht und nicht mehr so ist, wie ich es in Erinnerung habe..."

Dem Festival erteile er eine Absage, da es ein "unternehmerischer Abtörner" sei und "nicht mehr das ist, was es einmal war". Dennoch hoffe er, seine Fans bei einem anderen Konzert seiner Europatour wiederzusehen. Mit seiner Abfuhr kam Young der Line-up-Ankündigung des Festivals zuvor. Bislang bestätigten die Veranstalter lediglich Rod Stewart als Act für das Event, das vom 25. bis zum 29. Juni 2025 stattfindet.

Ärger um Glastonbury-Auftritt 2009

Für Young wäre es nicht seine erste Show auf dem Glastonbury Festival gewesen: Der Musiker spielte 2009 als Headliner auf der Pyramid Stage. Die Performance führte jedoch zu Unmut bei den Fans, da die BBC Medienberichten zufolge nur Teile der Show ausstrahlte. Wie die BBC begründete, habe das Management des Sängers nur zugestimmt, fünf Songs zu übertragen. "Sie glauben an das Live-Ereignis und daran, sein Geheimnis und das ihres Künstlers zu bewahren", erklärte die britische Rundfunkanstalt damals.