Scharfe Kritik an US-Präsident: Rod Stewart rechnet mit seinem ehemaligen Freund Trump ab

Früher besuchte Rod Stewart die Weihnachtspartys von Donald Trump. Doch nach dessen umstrittenen Äußerungen über NATO-Truppen in Afghanistan platzt dem britischen Rockstar der Kragen. In einem emotionalen Video fordert er eine Entschuldigung - und wird dabei ungewöhnlich deutlich.
Sir Rod Stewart (81) kennt Donald Trump (79) seit vielen Jahren. Die beiden Nachbarn in Florida verbindet eine gemeinsame Vergangenheit - doch von Freundschaft kann längst keine Rede mehr sein. In einem emotionalen Instagram-Video hat der britische Rockstar den US-Präsidenten nun scharf attackiert.