Taxifahrer wollen am Bahnhof bleiben

Scharfe Kritik an Umbauplänen für den Ludwigsburger ZOB

1 Gedränge am Ludwigsburger Bahnhof: Die Busse und die Räder sollen mehr Platz bekommen, die Taxis aber verschwinden. Foto: factum/Andreas Weise

Ludwigsburg - Ludwigsburg diskutiert seit vielen Jahren über den Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB). 2023 soll er beginnen. Dabei lauten die beherrschenden Fragen: Wie bekommen wir die Busse gut verteilt? Und wie binden wir die Radler in dieses Bus- und Bahn-Drehkreuz ein? „Uns Taxiunternehmer hat man völlig vergessen“, klagt Jörn-Götz Dahlke. „Autos stören offenbar in diesem Konzept.“ Tatsächlich möchte die Verwaltung die Taxis auf den Bahnhofsausgang in Richtung der Weststadt verlagern. Aus Sicht der Ludwigsburger Taxiunternehmer wäre das für die meisten das Ende.