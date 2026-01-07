Schanzen-Krise: Deshalb springen die deutschen Talente hinterher

An der Spitze schwächeln Altmeister wie Karl Geiger und Andreas Wellinger – doch es gibt derzeit keine jungen deutschen Skispringer, die nachrücken. Ist das auch eine Frage des Systems?
Die Athleten körperlich und emotional ausgelaugt, die Verantwortlichen enttäuscht, ratlos, zweckoptimistisch: Die deutschen Skispringer landeten bei der Vierschanzentournee auf dem Boden der Tatsachen, und das war hart. Weil niemand weiß, wie es bis zu den nächsten Großereignissen, der Skiflug-WM in Oberstdorf (23. bis 25. Januar) und den Olympischen Spielen in Predazzo (6. bis 22. Februar), besser werden soll. Und weil es einer ganzen Sportart an der Perspektive zu fehlen scheint.