Schaltjahreskinder im Klinikum Esslingen: Geboren am 29. Februar

1 Besonderer Tag im Klinikum Esslingen: Die Hebamme Lea Muckenhaupt, die Ärzte Karin Pethke und Alexander Hein (hinten von links) und die Eltern Jens und Hannah Walter mit Nils (sitzend) und die Mutter Susanne Rinker mit Sander. Foto: Roberto Bulgrin

Geboren, um nur alle vier Jahre Geburtstag zu haben: Nils und Sander kamen am Donnerstag, 29. Februar, im Klinikum Esslingen zur Welt. Ihr Geburtsdatum bringt Vorteile mit sich – hat aber auch seine Schattenseiten.











Der frisch gebackene Vater sieht sofort den Vorteil. Sein Sohn Nils wurde am Donnerstag, 29. Februar, im Klinikum Esslingen geboren. Und das ist wunderbar, meint Jens Walter aus Esslingen. Dann muss der Junge keine Angst haben, dass er in ein paar Jahren zum Geburtstag mit Spam-Mails, Werbeglückwünschen und PR-Grußbotschaften überhäuft wird. Denn Nils kann seinen richtigen Geburtstag ja nur alle vier Jahre in einem Schaltjahr feiern – und das wird den meisten Werbeversendern zu kompliziert sein. Allerdings hat dieses Datum auch einen Nachteil, hat der Vater erkannt. An seinem 18. Geburtstag darf Nils noch nicht Auto fahren – er muss noch einen Tag bis zum 1. März warten. Auch im nächsten Jahr, so hat Jens Walter schon vorgeplant, wird er den Geburtstag seines Sohnes am 1. März feiern, denn dieser Tag fällt 2025 auf einen Samstag und der ist für Feiern bestens geeignet.