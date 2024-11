Schalom und Salam: Stuttgarter Friedensprojekt bangt um Zukunft

1 Der Stuttgarter Ahmad Al Saadi von der Organisation Schalom und Salam. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Schalom und Salam engagiert sich für den Zusammenhalt zwischen Juden und Muslimen. Mit dem Ende der Förderung durch den Bund droht nun jedoch das Ende, fürchtet Ahmad Al Saadi von der Organisation.











Link kopiert



Die Stuttgarter Organisation Schalom und Salam, die sich für Frieden zwischen Juden und Muslimen in Deutschland engagiert, fürchtet um ihre Zukunft. Seit 2020 gibt es das Projekt, mit dem Ende des Jahres läuft die Finanzierung allerdings aus. „Ich habe alles gemacht, was in meiner Macht steht“, erklärt Ahmad Al Saadi, der als Sozialarbeiter für das Projekt tätig ist, im Gespräch mit unserer Zeitung. Auch eine Anschlussfinanzierung über andere Bundes-, Landes oder städtische Mittel sei nicht in Aussicht, erklärt der 34-Jährige. Bislang kamen die Gelder für das Projekt und die vier Mitarbeiter, die in Teilzeit tätig sind, aus dem Bundesförderprogramm „Demokratie leben“.