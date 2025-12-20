Ein Mord, der nicht hält, was er verspricht: In "München Mord: Eine echte Täuschung" geraten Flierl, Neuhauser und Schaller in ein Netz aus Lügen, Täuschungen und philosophischen Fragen - und hinter jeder Spur warten neue Abgründe.
Mit "München Mord: Eine echte Täuschung" präsentiert das ZDF am Samstagabend (20.12.) um 20:15 Uhr wieder weit mehr als nur einen klassischen Polizeikrimi. Die Reihe blickt wie gewohnt nicht nur in Fallakten, sondern tief in die Seelen ihrer Figuren. Vielschichtige Erzählkunst, feinsinnige Charakterzeichnungen und eine Prise skurriler Humor prägen die Arbeit der drei ungleichen Münchner Keller-Ermittler Angelika Flierl (Bernadette Heerwagen, 48), Harald Neuhauser (Marcus Mittermeier, 56) und Ludwig Schaller (Alexander Held, 67).