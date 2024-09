Schafwoll-Festival in Gronau

6 Die Produkte rund ums Schaf begeistern auch die Anbieter. Foto: Avanti/Ralf Poller

Das Schafwoll-Festival in Oberstenfeld-Gronau lockt auch in der 22. Ausgabe die Besucher an. Trotz sommerlicher Hitze munden dabei auch die kulinarischen Angebote – nicht nur vom Lamm.











Sengende Hitze am Samstag über dem Ortsteil Gronau. Da tragen die alten Bäume auf dem Areal von Veranstalter-Familie Theiss zum Wohlbefinden bei. Sie spenden beim 22. Schafwoll-Festival den Schatten, den die Besucher suchen. Es sind im Vergleich zu den Vorjahren etwas weniger an diesem Tag, an dem das Thermometer mal wieder über 30 Grad klettert. Das stellt auch Klaus Ebenhöch fest, der seine Frau Andrea Hunger-Ebenhöch regelmäßig auf Märkte begleitet, wo sie ihre naturgetreuen wie fantasiegeprägten Kreaturen aus Märchenwolle anbietet.