Temperatursturz: Wann ist die Schafskälte 2025?

1 Im Frühsommer kann es nochmal kalt werden. Foto: waragon injan / shutterstock.com

Eine alte Bauernregel besagt, dass im Frühsommer noch einmal ein Temperatursturz kommen kann. Wann genau ist mit der Schafskälte zu rechnen?











Die Schafskälte ist ein Wetterphänomen, das traditionell in der ersten Junihälfte in Mitteleuropa auftritt. Die Schafskälte kann im Zeitraum zwischen dem 4. und 20. Juni auftreten. In diesem Zeitraum kann es zu einem plötzlichen Absinken der Temperaturen um fünf bis zehn Grad kommen, oft begleitet von Regen und windigem Wetter. Besonders häufig tritt die Schafskälte zwischen dem 10. und 12. Juni auf. Hier ist die Wahrscheinlichkeit für einen markanten Temperatursturz am höchsten. Allerdings gibt es keine Garantie für den Kälteeinbruch. Das Wetter im Juni kann auch sommerlich warm werden. Genaue Prognosen lassen sich erst einige Tage vorher erstellen.