Schafskälte folgt auf Eisheilige – und wann kommt der Sommer?

Ein kühler Mai mit den Eisheiligen rund um die „Kalte Sophie“, und im Juni droht schon der nächste Temperatursturz. Was das mit Polarluft und geschorenen Schafen zu tun hat.
Wer dachte, dass nach den frostigen Eisheiligen Mitte Mai der Sommer endlich dauerhaft Einzug hält, wird im Juni oft nochmals enttäuscht. Nicht selten zeigt sich der Mai von seiner nasskalten, ungemütlichen Seite, und die Hoffnung auf konstante Wärme wächst. Doch pünktlich zum Start in den ersten Sommermonat stürzt das Thermometer oft erneut spürbar ab.