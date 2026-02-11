Schafft es „dieBasis“ über die 1-Prozent-Hürde?

Die Basisdemokratische Partei Deutschland kam bei der Bundestagswahl 2021 aus dem Stand auf 1,4 Prozent der Stimmen. Inzwischen ist die Unterstützung für die Vereinigung von Kritikern der Corona-Maßnahmen aber zurückgegangen.
Die Basisdemokratische Partei Deutschland wurde 2020 aus Protest gegen die Corona-Maßnahmen gegründet, wird aber – anders als die nahestehende Querdenker-Bewegung – nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Sie war bei der Bundestagswahl 2025 in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen sowie in Niedersachsen wählbar - und kam im Ländle auf 0,3 Prozent. Nun tritt sie in BW auch zur Landtagswahl am 8. März an.