Schafe in Pleidelsheim misshandelt: Ohne Betäubung den Hals aufgeschnitten

Schafe in Pleidelsheim misshandelt

1 Daniel Heim füttert unverdrossen seine kleine Schafherde in Pleidelsheim und ärgert sich über den Frevel unliebsamer Zeitgenossen. Foto: Werner Kuhnle

Zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen sind Schafe von einer Pleidelsheimer Weide gestohlen und geschlachtet worden. Ihr Halter, Daniel Heim, ist fassungslos – und setzt eine Belohnung für Hinweise auf die Täter aus.











Link kopiert



Määäh. Die kleine Herde kommt freudig angerannt, als ihr Schäfer Daniel Heim die Weide betritt. 13 Mutterschafe und fünf Lämmer sind es an diesem Nachmittag. Wenige Tage zuvor war noch ein junger Bock unter ihnen. Das acht Monate alte Tier wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag gestohlen und geschlachtet. Seine Überreste fand der Hund einer Spaziergängerin am Mittwochmittag etwa 300 Meter von der Weide entfernt nahe einer kleinen Hütte.