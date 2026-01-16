Prinz William besuchte einen Bauernhof in Herefordshire, um über die psychische Gesundheit von Landwirten zu sprechen. Dabei packte der Thronfolger gleich selbst bei der Arbeit an: Er fütterte Schafe und stutzte Obstbäume.
In seiner Funktion als Schirmherr der Wohltätigkeitsorganisation "We Are Farming Minds", besuchte Prinz William (43) einen Bauernhof im englischen Herefordshire. Dabei nahm sich der Thronfolger nicht nur Zeit, mit der Bauernfamilie zu sprechen. William war sich nicht zu schade, seine Hände schmutzig zu machen, und packte gleich tatkräftig mit an.