Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wirbt in einem Brief an Europa-Abgeordnete aus dem Südwesten um politische Unterstützung. Der Landeschef will verhindern, dass die Autobranche durch die Verschärfung des Klimaschutzes in Bedrängnis gerät.









Stuttgart - Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sucht im Europa-Parlament Verbündete, mit denen eine Überforderung der Automobilindustrie durch schärfere Vorschriften beim Klimaschutz verhindert werden soll. Kretschmann wirbt in einem Brief an Europa-Abgeordnete aus dem Südwesten, der unserer Zeitung vorliegt, um politische Unterstützung. Das Schreiben knüpft an eine Initiative der Ministerpräsidenten der drei „Autoländer“ Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen an, die im November einen Dialog mit der Spitze der EU-Kommission über die Herausforderungen durch Klimawandel und Digitalisierung gestartet haben.