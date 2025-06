Schädlinge in Weissach: Auf einen Einwohner kommen bis zu fünf Ratten

1 Ratten sind Allesfresser und bedienen sich gerne am Müll. Foto: dpa/Max Radloff

Tausende Ratten leben in Weissachs Kanalisation – und trauen sich auch an die Oberfläche. Um die Population unter Kontrolle zu bekommen, muss die Gemeinde tief in die Tasche greifen.











Sie sind klein, flink, haben süße Kulleraugen und einen riesigen Appetit – und sie vermehren sich rasant. Geschätzt 350 Millionen Ratten gibt es in Deutschland. Dass mal eine durch den Bahnhof der Landeshauptstadt oder über die Königstraße huscht, mag für den abgehärteten Großstädter nicht weiter überraschend sein. Viermal so viele Ratten wie Menschen leben in Stuttgart. Ähnliche Quoten erreicht man derweil aber auch anderswo in der Region.