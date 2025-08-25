Schädlinge in Stuttgart: Wo gibt es in Stuttgart ein Mäuseproblem?

Auf Tiktok ist ein Video aufgetaucht, in dem in einem Geschäft in der Klett-Passage in Stuttgart ein Nagetier zu sehen ist. Wie ist die Lage in der Passage?
Ein Problem, das es am Hauptbahnhof und in der Klett-Passage immer mal wieder gibt, sind unliebsame Nagetiere. Erst waren im Frühjahr außerhalb der Geschäfte und auf den Wegen Ratten infolge achtlos weggeworfenen Mülls im Umfeld des Hauptbahnhofs aufgetaucht. Nun wurden Mäuse in einem Geschäft gesichtet, dokumentiert in einem Video, dass eine Weile auf Tiktok kursierte.