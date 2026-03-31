Schädling: So wird der Eichenprozessionsspinner in Deutschland bekämpft

Industriestaubsauger, Biowirkstoffe, Nematoden: Mit verschiedensten Methoden wird hierzulande der Eichenprozessionsspinner bekämpft. Die Larven könnten mancherorts um Ostern schlüpfen.
Berlin - Mit dem Frühling beginnt in vielen Teilen Deutschlands auch die Zeit des Eichenprozessionsspinners. Die Raupen des Nachtfalters, dessen Ausbreitung durch den Klimawandel begünstigt wird, stellen zunehmend eine Herausforderung für Kommunen und Forstbetriebe dar. Viele gehen dagegen vor, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa ergeben hat.