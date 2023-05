1 Mathias Hilbert, der Leiter des Otto-Hahn-Gymnasiums, warnt. Wenn die Temperaturen über 28 Grad klettern, steige die Belastung rapide an. Foto: Simon Granville

Ludwigsburg - Es muss etwas passieren, das ist allen Beteiligten schon lange klar. Das Mitte der 1970er-Jahre eröffnete Bildungszentrum West in Ludwigsburg ist so stark mit Schadstoffen belastet, dass die maroden Gebäude alle abgerissen und komplett neu gebaut werden sollen. Das Großprojekt soll im Jahr 2025 in Angriff genommen und zwischen 2030 und 2032 fertigstellt werden. Die Kommune rechnet mit Kosten in Höhe von rund 130 Millionen Euro.