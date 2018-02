Schadstoffe in Kräutermischungen Wie giftig sind Tees wirklich?

Von wa 11. Februar 2018 - 20:05 Uhr

Das TV-Verbrauchermagazin „Markt“ warnt vor Schadstoffen in Kräutertees – Was Teetrinker nun wissen sollten

Hamburg - Verschiedene Kräuter- und Kamillentees namhafter Hersteller sind offenbar mit Pflanzengiften verunreinigt. Einige Belastungen stufen Experten als gesundheitlich bedenklich ein, wie das NDR Verbrauchermagazin „Markt“ mitteilte. Demnach wurden in sechs von dreizehn gängigen Kräuter- und Kamillentees aus Supermärkten und Discountern sogenannte Pyrrolizidinalkaloide (PA) entdeckt. Diese Pflanzengifte können zu Leberschäden und Krebs führen. Was Teetrinker nun wissen sollten:

Was sind Pyrrolizidinalkaloide ?

Bei diesen Schadstoffen handelt es sich um natürliche Pflanzengifte, die vor Fraßfeinden schützen sollen. Nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) sind etwa 500 verschiedene PAs bekannt, die von rund 6000 Pflanzenspezies gebildet werden können – darunter dem Jakobskreuzkraut.

Sogenannte Pyrrolizidinalkaloide sind Schadstoffe, die durch versehentlich mitgeerntete Wildkräuter in den Tee gelangen. Insbesondere bei Kamillentees und Kräutermischungen finden sich häufiger PA als in anderen Sorten. Nach Auskunft der Stiftung Warentest kann dies botanische Gründe haben: So ähneln sich etwa die Blütenköpfe von Kamille und Greiskraut, einem besonders PA-haltigen Wildkraut. Es komme vor, so die Warentester, dass es zwischen Teepflanzen auf einem Feld wächst und am Ende mitgeerntet wird.