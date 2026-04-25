Schadstoffe an der PH-Mensa: PCB-Belastung an Hochschule – und keinen stört es

Beispiele aus der Vergangenheit zeigen: Wenn PCB als Luftschadstoff nachgewiesen ist, kommt es nicht nur auf die Messwerte an. Sondern auch darauf, dass laut protestiert wird.
Die offiziellen Stellungnahmen auf unseren Bericht, dass in Mitarbeiterräumen der Mensa an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg erhöhte PCB-Werte gemessen wurden und auffallend viele Mitarbeiter an Krebs erkrankt sind, waren erstaunlich verhalten. Die beiden Rektoren der PH und der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen vertrauen auf die fachlichen Einschätzungen der Expertinnen und Experten.