Schadstoffe an der PH-Mensa: PCB-Belastung an Hochschule – und keinen stört es

Beispiele aus der Vergangenheit zeigen: Wenn PCB als Luftschadstoff nachgewiesen ist, kommt es nicht nur auf die Messwerte an. Sondern auch darauf, dass laut protestiert wird.

Die offiziellen Stellungnahmen auf unseren Bericht, dass in Mitarbeiterräumen der Mensa an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg erhöhte PCB-Werte gemessen wurden und auffallend viele Mitarbeiter an Krebs erkrankt sind, waren erstaunlich verhalten. Die beiden Rektoren der PH und der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen vertrauen auf die fachlichen Einschätzungen der Expertinnen und Experten.

Der Ludwigsburger Oberbürgermeister Matthias Knecht verwies auf sinkende PCB-Belastung durch verstärktes Lüften und Reinigen. Und auch die Studentinnen und Studenten regen sich offenbar mehr über den Neubau der Sporthalle und die Preise fürs Mensa-Essen auf als über das Gift in Teilen ihrer Hochschule. Die Krebserkrankungen einiger Mitarbeiter scheinen zweitrangig – ein Zusammenhang zwischen PCB und Erkrankungen sei ja nicht nachgewiesen und die Mensa selbst nicht betroffen, so Vertreter des allgemeinen Studierendenausschusses (AStA). Erst auf explizite Nachfrage kam die Aussage: „Das geht nicht an uns vorbei, es ist ja unsere Hochschule.“

Kein kritisches Hinterfragen

Doch genau hier liegt der entscheidende Punkt. Eigentlich sollte so eine Hochschule eine Solidargemeinschaft sein, in der sich vom Rektorat bis zur Studierendenschaft alle betroffen fühlen, wenn einige betroffen sind – auch wenn man die Mensa-Mitarbeiter nicht persönlich kennt.

Gründe genug, sich näher mit der Thematik zu befassen und Aussagen kritisch zu hinterfragen, gäbe es genug: So beruft man sich im Fall der PH auf Grenzwerte, die nur noch formal gelten – das Umweltbundesamt hat die Werte im vergangenen Jahr deutlich herabgesetzt. Auch dass die Weltgesundheitsorganisation die Gefahr durch PCB als deutlich höher einstuft und nur ein Fünfzigstel der aktuell gültigen Werte für akzeptabel hält, gibt zu denken. Ebenso sehr wie die Tatsache, dass manche Experten das gleich wieder als übertrieben zurückwiesen﻿. Das zeigt, welche Uneinigkeit über die Gefährlichkeit von PCB herrscht.

Diese Uneinigkeit führt dazu, dass sich offizielle Stellen bei PCB-Belastungen immer wieder wegducken können, statt konsequent zu handeln. Das geschieht häufig nur dann, wenn jemand wegen nachgewiesener Schadstoffbelastung auf die Barrikaden geht.

Proteste wirken

So wurde 2019 beispielsweise in Ludwigsburg ein Schulgebäude abgerissen, nachdem Eltern und Lehrer über Jahre hinweg lautstark protestiert hatten – obwohl das Gesundheitsamt beschwichtigt hatte und die gemessenen Werte, wie die in den PH-Mensaräumen, in einem Bereich lagen, in dem Lüften und Reinigen nach offizieller Lesart helfen sollen.

Es drängt sich der Verdacht auf, dass man fürchtet, die Büchse der Pandora zu öffnen, wenn man offizielle Aussagen laut und kritisch hinterfragt. Denn klar ist auch: Würden die betroffenen Räume an der PH-Mensa saniert oder gar das ganze Gebäude abgerissen, wären die Kosten immens, vom Organisationsaufwand ganz zu schweigen. Was man dabei vergisst: Die Büchse der Pandora ist schon seit der ersten Verwendung von PCB weit offen.

Ein ehemaliger Mitarbeiter des Umweltbundesamtes brachte es bereits 2013 in einem Fernsehinterview auf den Punkt: „Die Sanierung kostet eine ganze Menge Geld. Aber die Gesundheit der Menschen sollte immer im Mittelpunkt stehen.“ Man sollte ergänzen: Selbst dann, wenn sie offensichtlich keine Lobby haben.