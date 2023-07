Überall wird die Luft besser – nur nicht in Ludwigsburg

Stickstoffdioxid an Straßen

Die Filtersäulen in der Schlossstraße sollen spätestens im kommenden Jahr ihre Wirkung entfalten. Auf die nun veröffentlichten Werte hatten sie noch keinen Einfluss.

Ludwigsburg - Überall im Land wird die Luft an besonders viel befahrenen Straßen besser, Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) wähnt Baden-Württemberg auf „einem guten Weg“, die Belastungen und Krankheitsrisiken durch Luftschadstoffe für seine Bürgerinnen und Bürger zu reduzieren und weitere Fahrverbote für Dieselfahrzeuge abzuwenden – zu Recht. Vor vier Jahren waren die Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) im Jahresmittel noch in 18 Städten in Baden-Württemberg überschritten worden, im ersten Halbjahr 2021 riss nur noch eine Stadt den kritischen Wert: Ludwigsburg. Die Schlossstraße bleibt ein Sorgenkind.