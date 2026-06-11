1 In ihrer Klage fordert die Kundin Rita M. - hier neben ihrem Anwalt Daniel Kuhlmann - von dem Geldinstitut Schadenersatz. Foto: Oliver Berg/dpa

Mehr als 3.000 Schließfächer wurden aufgebrochen, der Schaden geht in die Millionen Euro. In den ersten zwei Zivilprozessen verlangen Kunden Schadenersatz, einen Vergleich lehnen alle Seiten ab.











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Gelsenkirchen/Essen - Im Streit um Schadenersatz nach dem spektakulären Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen haben die Streitparteien einen Vergleich vor dem Landgericht Essen abgelehnt. Wie bei Zivilverfahren üblich, fragte der Vorsitzende Richter Stefan Ostheide zum Auftakt die klagende Kundin und die Sparkasse nach ihrer Bereitschaft zu einem Vergleich. Beide Seiten lehnten das ab.