Schadenersatz-Forderung abgeschmettert: Justin Baldoni muss Blake Livelys Gerichtskosten begleichen

Im Rechtsstreit mit Justin Baldoni hat ein US-Gericht den letzten offenen Punkt geklärt: Blake Lively bekommt ihre Anwaltskosten erstattet, einen Schadenersatz für dessen Verleumdungsklage spricht ihr der Richter aber nicht zu. Die Rechnung könnte siebenstellig ausfallen.
Im Rechtsstreit zwischen den Schauspielern Blake Lively (38) und Justin Baldoni (42) hat ein US-Gericht am Freitag den letzten offenen Punkt entschieden: Lively kann sich ihre Anwaltskosten von Baldoni erstatten lassen, einen Schadenersatz für die von ihm erhobene Verleumdungsklage erhält sie jedoch nicht. Das geht aus der Entscheidung von US-Bezirksrichter Lewis Liman hervor, über die mehrere US-Medien berichten.