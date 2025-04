Möglicher Schaden von bis zu 100.000 Euro: Ein Mann soll in Pforzheim knapp 40 Autos zerkratzt haben. Ein Zeuge beobachtete ihn dabei.

Mindestens 36 geparkte Autos soll ein 55-Jähriger in der Pforzheimer Nordstadt zerkratzt haben. Dabei sei ein hoher fünfstelliger bis niedriger sechsstelliger Schaden entstanden, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge hatte den Mann am frühen Morgen beobachtet und die Beamten gerufen.

Kurz darauf nahmen die Polizisten den Verdächtigen vorläufig fest. Den Angaben zufolge soll sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben. Er sei in eine entsprechende Einrichtung gebracht worden, so die Polizei. Die Ermittler prüfen nun, ob es Zusammenhänge mit älteren Fällen gibt.