1 Die Täter sind mit der Brechstange zugange gewesen. Foto: Sandra Lesacher

Ein Einbruch am Weinautomaten in Marbach (Kreis Ludwigsburg ) sorgt für Aufregung: Zwei Unbekannte scheitern an der Geldkassette, hinterlassen jedoch einen hohen Schaden. Was ist geschehen?











So manch einer, der sich in den vergangenen Tagen ein Fläschen Wein aus dem Automaten der Marbacher Weingärtner holen wollte, staunte wohl und zog unverrichteter Dinge wieder von dannen. Der Automat auf dem Hof der Weingärtnergenossenschaft am Marbacher Ortsausgang ist weg. Warum das denn?