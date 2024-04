1 Anna-Maria Ferchichi ist empört. Foto: ddp

Anna-Maria Ferchichi wurde eine Handtasche mit Schmuck gestohlen - ein Verlust in sechsstelliger Höhe. Dabei verschwand auch ein Ring, den ihr Gatte Bushido geschenkt hatte. Und der für die Influencerin eine besondere Bedeutung hatte.











Schock für Anna-Maria Ferchichi (42). Wie sie in einer Instagram-Story berichtete, wurde die Frau von Rapper Bushido (45) bestohlen. Nach dem Ende der Comeback-Tour ihres Mannes ist die ganze Familie Ferchichi wieder in ihrer Wahlheimat Dubai gelandet. Beim Auspacken stellte die Achtfach-Mama fest, dass ihre Ersatzhandtasche fehlte. Und in dieser Tasche sei ihr Schmuck gewesen. Nun seien Kostbarkeiten in sechsstelliger Höhe weg.