Der Hauptbahnhof meldet sich wieder zurück – aber nicht für alle Reisenden.

Nach dem Bahnchaos rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof am Wochenende soll der Schienenverkehr am Montagmorgen möglichst reibungsfrei laufen. Was ist zu erwarten?















Der Kurzschluss an einer Oberleitung am Stuttgarter Hauptbahnhof am Samstag hat Langzeitfolgen für den Fern- und Regionalverkehr. „Mit Ausfällen, Teilausfällen und Umleitungen muss noch bis mindestens Donnerstag gerechnet werden“, sagt ein Bahnsprecher gegenüber unserer Zeitung am Sonntagabend. Und der Berufsverkehr an diesem Montagmorgen? Da gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht.

Die S-Bahn-Linien S 1 bis S 6 sollen wieder über die Station Stuttgart-Hauptbahnhof verkehren. Seit dem späten Sonntagnachmittag sind die Züge wieder auf ihren kompletten Strecken unterwegs, nachdem die Linien S 4, S 5 und S 6 in Teilstrecken verkehren mussten. Allerdings: Die Bahnen sind lediglich im Halbstundentakt unterwegs – es wird also voller werden.

Der Kurzschluss bleibt vorerst ein Rätsel

Auch am Abend konnte die Bahn keine näheren Angaben darüber machen, was es mit dem Kurzschluss an der Oberleitung im Bereich Hauptbahnhof auf sich hatte. Ob ein Stromabnehmer eines Zuges die Leitung heruntergerissen hatte, wie 2019 in Düsseldorf, oder ein Bagger, wie 2020 in Stuttgart, oder ein anderer technischer Defekt – „hierzu können wir noch nichts sagen“, so der Bahnsprecher. Der Schaden war laut Bahn am Samstag um 11.11 Uhr aufgetreten.

Dabei hat sich der Schaden nicht auf die Oberleitung beschränkt, sondern auf einige Teile der Leit- und Sicherungstechnik ausgedehnt. Darum dauern die Reparaturarbeiten an den beschädigten Anlagen auch noch in den nächsten Tagen an. Offenbar eine immense Aufgabe: „Seit dem Wochenende arbeiten Dutzende Techniker rund um die Uhr an den notwendigen Reparaturen“, so der Sprecher. Dabei konnte der Hauptbahnhof bereits am Samstagnachmittag wieder von Teilen des Nah- und Fernverkehrs wieder angefahren werden – jedoch längst nicht von allen Linien. Auch weiterhin werden manche Fernzüge umgeleitet. Hier hilft nur der Blick in den Fahrplan.