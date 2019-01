1 König Felipe VI. und Königin Letizia drückten via Twitter ihre Anteilnahme aus Foto: imago/PPE

Jetzt meldet sich auch König Felipe VI. zu Wort: Via Twitter verlieh das spanische Königshaus seiner Anteilnahme am tragischen Tod von Julen Ausdruck.

Jetzt ist es traurige Gewissheit: Der kleine Julen, der vor knapp zwei Wochen im spanischen Totalán in einen Schacht gefallen ist, ist tot. Retter fanden seinen leblosen Körper in der Nacht von Freitag auf Samstag in rund 70 Metern Tiefe. Bislang gehen die Behörden davon aus, dass der zweijährige Junge bereits aufgrund des Sturzes zu Tode gekommen ist. Auch das spanische Königshaus sprach nun seine Anteilnahme an dem Drama aus und kondolierte via Twitter.

Auf Twitter ließ König Felipe VI. (50) mitteilen, dass man "tiefsten Schmerz" empfinde. Man wolle sein Beileid an die gesamte Familie von Julen aussprechen. Auch für das Rettungsteam, das seit dem 13. Januar pausenlos im Einsatz war, hatte man warme Worte übrig: "Wir empfinden große Anerkennung für jeden einzelnen Menschen, der ohne Ruhe seine grenzenlose Solidarität gezeigt hat."

Erfahren Sie hier alles über den spanischen König Felipe VI.