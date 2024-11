1 Konzentration total: Dommaraju Gukesh (links) und Ding Liren Foto: AFP/ROSLAN RAHMAN

Der Weltmeister Ding Liren will gegen das Wunderkind Dommaraju Gukesh unbedingt den WM-Titel verteidigen – doch er tut sich in der dritten Partie unglaublich schwer. Zerbricht er am Ende daran?











Kein Schachspieler leidet so dekorativ wie der chinesische Weltmeister Ding Liren. Gerade verteidigt er in Singapur gegen den 18-jährigen indischen Herausforderer Dommaraju Gukesh seinen Titel. Am Mittwoch wurde die dritte Partie gespielt, an diesem Freitag folgt die vierte.