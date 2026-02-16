Schach: Team der Haldenschule ist Grundschul-Schachmeister

Die Denksportler aus „Rom“, der Stettener Karl-Mauch-Schule und des Staufer-Gymnasiums Waiblingen sind erfolgreich bei Schul-Bezirksmeisterschaften.
Wie erfolgreich in der Schachabteilung der Spvgg Rommelshausen Nachwuchsarbeit betrieben wird, haben jüngst wieder einmal die Schulschach-Bezirksmeisterschaften gezeigt. Denn im Siegerteam des Staufer-Gymnasium Waiblingen in der Wettkampfklasse 4 der weiterführenden Schulen sowie im Team der Haldenschule Rommelshausen und der Karl-Mauch-Schule Stetten, die das Grundschulturnier auf dem ersten und zweiten Platz beendet haben, haben sich gleich drei Schulen mit aktiven Vereinschachsportlern der Spvgg für das württembergische Schulschach-Finale qualifiziert.