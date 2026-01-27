Vier Jugendliche der Stuttgarter Schachfreunde haben sich zum Deutschen Mannschaftsmeister in ihrer Altersklasse gespielt.
Mit 18 Jahren wurde der Inder Dommaraju Gukesh 2024 zum jüngsten Weltmeister in seiner Sportart gekrönt. In Indien ist Gukesh ein Star, genauso wie Viswanathan Anand, der dortzulande als Pionier im Schach gilt – einem Sport, der in Deutschland deutlich weniger Ansehen genießt, als in vielen anderen Ländern dieser Welt. Das haben auch die Jungs der U16 der Stuttgarter Schachfreunde gemerkt, die Ende des vergangenen Jahres den Deutschen U-16-Meistertitel gewonnen haben. Denn mediale Aufmerksamkeit hat diese Errungenschaft nicht erzeugt.