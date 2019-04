14 Keine Lust mehr auf Verfolgungsjagden mit dreisten Fotografen: die US-Schauspielerin Scarlett Johansson prangert Paparazzi an. Foto: Getty Abo

Fünf verdunkelte Wagen fuhren der US-Schauspielerin Scarlett Johansson hinterher, sie fühlte sich verfolgt. Nun kritisiert sie Paparazzi und will sich die Skrupellosigkeiten nicht mehr gefallen lassen.

Los Angeles - Hollywood-Star Scarlett Johansson (34) ist wütend auf Fotografen, die Prominente verfolgen und immer wieder gefährliche Situationen verursachen. „Bis Paparazzi nicht per Gesetz als kriminelle Stalker gelten, die sie sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis jemand ernsthaft verletzt wird oder stirbt wie Prinzessin Diana“, schreibt Johansson in einem Statement, aus dem mehrere US-Medien zitierten. Sie selbst sei Anfang der Woche von fünf verdunkelten Autos verfolgt worden und anschließend zur Polizei gegangen.

Johansson prangert mangelnden Schutz von Gesetzeswegen an

Immer wieder kommt es – vor allem in Hollywood – zu regelrechten Verfolgungsjagden zwischen Prominenten und Fotografen. 1997 starb die damalige Prinzessin von Wales bei einem Autounfall in Paris, nachdem sie von Paparazzi verfolgt worden war. „Sogar nach dem tragischen Tod von Prinzessin Diana haben sich die Gesetze nie geändert, um Zielscheiben gesetzesloser Paparazzi zu schützen“, schreibt Johansson. „Viele Paparazzi haben eine kriminelle Vergangenheit und werden kriminell handeln, um an ihre Schnappschüsse zu kommen.“ Manchmal, so der „Avengers“-Star, verfolgten Fotografen sie bis zum Spielplatz, um Fotos ihrer fünfjährigen Tochter zu machen. Welche Stars auch schon unangenehme Begegnungen mit allzu aufdringlichen Fotografen hatten, sehen Sie in unserer Bildergalerie.