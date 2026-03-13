Kein Firlefanz, dafür maximale Eleganz: Das schwedische Label Stylein zieht bei Breuninger ein. Gründerin Elin Alemdar über Komfort, „Grit“ und schwedische Designsprache.
Firlefanz sucht man in der Frühjahrs-/Sommerkollektion des schwedischen Modelabels Stylein vergeblich. Als CEO und Gründerin Elin Alemdar zum Launch ihrer Zusammenarbeit mit dem Stuttgarter Traditionshaus Breuninger dieser Tage in die Eduard’s Bar im Dorotheenquartier einlädt und ihre Kleidungsstücke präsentiert, dominieren vor allem monochrome natürliche Farben und Materialien.