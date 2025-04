Nach der am Montagmorgen gemeldeten Störung bei Trade Republic ist nun auch der Konkurrent Scalable Capital von technischen Problemen betroffen. Wie das Unternehmen auf seiner offiziellen Statusseite mitteilt, kommt es derzeit zu Verzögerungen bei der Anzeige und Aktualisierung von Transaktionen.

Orderausführung laut Scalable nicht betroffen

Die gute Nachricht für Anleger: Die Ausführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen an den Börsen ist laut Scalable nicht beeinträchtigt. Es handele sich um ein rein technisches Problem bei der Darstellung in der App oder Web-Oberfläche. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer schnellen Lösung“, heißt es in der Mitteilung vom 7. April um 10:05 Uhr.

Nicht nur Scalable betroffen

Bereits zuvor hatten zahlreiche Nutzer von Trade Republic über Probleme berichtet. In der App wurden persönliche Portfolios nicht korrekt angezeigt, einige Nutzer konnten sich gar nicht erst einloggen. Auch hier läuft der Handel laut Anbieter weiter – betroffen ist lediglich die Darstellung der Kontoinhalte.

Möglicher Zusammenhang mit US-Zöllen

Die technischen Probleme bei Scalable Capital und anderen Neobrokern könnten im Zusammenhang mit den jüngsten Marktreaktionen auf die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Importzölle stehen. Die Ankündigung führte zu erheblichen Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten, wobei Investoren in großem Stil Aktien abverkauften. Dies belastet aktuell die Systeme vieler Online-Broker.

Was Anleger jetzt tun können

Wer bei Scalable von der Verzögerung betroffen ist, sollte Ruhe bewahren. Die Orders werden weiterhin an den Börsen ausgeführt. Ein Blick auf die Statusseite von Scalable kann helfen, über den aktuellen Stand informiert zu bleiben. Auch auf Social Media können sich Kunden über den Stand der Dinge informieren.