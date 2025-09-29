Scala Gastro Ludwigsburg: Ludwigsburger Klassentreffen: Cluss-Falcone-Revival geht in die zweite Runde

Wenn die Wirte Dschingis Can, Sean Zwissler und Pascal Fetzer gemeinsame Sache machen, ist der Andrang groß. Und das Publikum fordert eine zweite Auflage.
Es ist eine Veranstaltung, nach der die Ludwigsburger lange gefragt haben und von der eine Ausgabe wohl bei weitem nicht gereicht hat: Das Cluss-Falcone-Revival in der Scala Gastro. Kurz vor Ostern hatte der Scala-Wirt Pascal Fetzer seine beide Vorgänger eingeladen und alte Zeiten aufleben lassen. „Dschingis und Sean hatten beide das Händchen fürs Ungezwungene und die große Kunst, einen Ort zu erschaffen, der allen taugt“, erklärt Fetzer. In der Gastronomie gebe es viel Konkurrenzgerangel, deshalb sei eine Revival-Party ein schönes Symbol, den Ehemaligen den Respekt zu zollen, sagt er damals.