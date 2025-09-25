SC Potsdam nicht in der Bundesliga: Finanzprobleme – ein Top-Gegner weniger für Allianz MTV Stuttgart

Die Volleyball-Bundesliga wollte mit zwölf Teams in die neue Saison starten. Daraus wird nun nichts. Allianz MTV Stuttgart hat einen Top-Gegner weniger.

Finanzielle Ungereimtheiten gab es beim SC Potsdam schon im vergangenen Jahr. Nun aber sind die Konsequenzen ernster denn je. Denn am Donnerstagabend gab die Volleyball-Bundesliga (VBL) Folgendes bekannt: „Die SC Potsdam Sport & Marketing GmbH hat den Antrag auf eine Lizenz für die 1. Bundesliga Frauen in der bevorstehenden Saison 2025/26 zurückgezogen.“ Damit startet die Spielzeit Mitte Oktober ohne das langjährige Topteam.

Das hat auch Auswirkungen auf Allianz MTV Stuttgart. Das für den 14. Februar geplante Gastspiel des SC in der Scharrena fällt aus, nun muss geklärt werden, wie mit jenen Zuschauern umgegangen wird, die sich schon Tickets für diese Partie gesichert haben. Man werde, heißt es, sich bald mit den Käuferinnen und Käufern in Verbindung setzen.

Die VBL hatte erst zur kommenden Saison die Bundesliga aufgestockt, um perspektivisch wieder mehr Wettbewerb im Oberhaus zu haben. Der Rückzug des SC Potsdam bedeutet einen großen Rückschlag auf diesem Weg.

„Bis zuletzt hatte der Lizenzierungsausschuss gemeinsam mit den Verantwortlichen des SC Potsdam an einer Lösung gearbeitet, um diesen Schritt abzuwenden und den Standort zu erhalten. Dabei hatte der Ausschuss seinen Ermessensspielraum in den vergangenen Wochen voll ausgeschöpft“, heißt es nun. Und: „Seit dem Lizenzierungsbescheid am 18. Juni war absehbar, dass mit der vorgelegten Planung keine Lizenz erteilt werden kann. Mit diesem Bescheid wurde gleichzeitig eine Nachlizenzierung angeordnet. Im weiteren Lizenzierungsverfahren konnte die Budgetplanung für die Saison 2025/26 nicht mit den erforderlichen Erlösnachweisen hinterlegt werden.“ Zudem habe „die Gesellschaft nicht ihr negatives Eigenkapital absichern und eine durchgängige Zahlungsfähigkeit nachweisen“ können.

Riccardo Boieri war in der vergangenen Saison Coach des SCP. Foto: Pressefoto Baumann

Der SC Potsdam kann nun in der zweiten Liga antreten. In der Bundesliga gehen elf Mannschaften an den Start. Darunter neben Allianz MTV aus der Region Stuttgart auch die Binder Blaubären Flacht. Die Saison beginnt am 11. Oktober.