Der Kampf gegen den Abstieg steht für den VfB Stuttgart über allem. Dennoch beginnt für den VfB nach dem Viertelfinaleinzug von Paderborn auch der Pokalwettbewerb nun richtig interessant zu werden, findet Sportredakteur Gregor Preiß.















Die Fans des VfB Stuttgart fühlten sich an längst vergangen geglaubte Zweitligazeiten erinnert. An Spiele, in denen der große VfB gegen Underdogs aus Sandhausen, Wiesbaden oder Osnabrück oft das Spiel dominierte, es am Ende aber doch verlor. Außer Ballbesitz nix gewesen – danach sah es auch im Pokalachtelfinale beim Zweitligisten SC Paderborn lange Zeit aus. 22:1 Torschüsse, 17:0 Ecken, 686 gegenüber 275 gespielter Pässe: Viel eindrucksvoller kann eine Bilanz nicht ausfallen. Dass es am Ende ein denkbar knapper 2:1-Sieg durch die beiden Tore von Gil Dias (86.) und Serhou Guirassy (90.) wurde, der den VfB in die sportlich wie finanziell lukrative Runde der letzten Acht hievte, entbehrte nicht einer gewissen Komik.

Denn es spricht nicht unbedingt für die sportliche Qualität der Mannschaft, dass sie ihre drückende Feldüberlegenheit letztlich in nur wenig echte Torgefahr und zwei sehr späte Treffer umzumünzen vermochte. Und dass in Neuzugang Gil Dias ausgerechnet einer den VfB erlöste, der gerade ein Training mit der Mannschaft absolviert und seit einem halben Jahr kein Spiel mehr bestritten hat.

Sei’s drum, am Ende zählt wie so oft das nackte Ergebnis. Und dass der VfB Stuttgart zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder im Viertelfinale des zweitwichtigsten deutschen Wettbewerbs steht. Der Klassenerhalt in der Bundesliga steht über allem, logisch. Das wurden die Verantwortlichen des VfB am Abend in Paderborn auch nicht müde zu betonen. Aber Pokalviertelfinale – das hört sich nicht so schlecht an. Finanziell sind die Einnahmen in Höhe von 1,7 Millionen viel wert für den VfB, der sich nach den Worten seines Sportdirektors Fabian Wohlgemuth in einem „wirtschaftlich engen Handlungsspielraum“ bewegt. Und auch sportlich hat der Erfolg von Paderborn eine gewisse Wertigkeit. Mit etwas Losglück und guter Tagesform ist auch das Halbfinale drin, und dann ist das Finale in Berlin auch nicht mehr weit. Theoretisch. Es wäre eine schöne Geschichte. Das letzte Mal, dass der VfB in der Hauptstadt um den Pokalsieg spielte, liegt bekanntlich zehn Jahre zurück. Und der Trainer hieß damals wie heute Bruno Labbadia.