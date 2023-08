1 Freiburgs Keeper Noah Atubolu verletzte sich leicht. Foto: Imago/Beautiful Sports/Gerd Gruendl

Vor dem ersten Pflichtspiel der Saison am Sonntag ist noch unklar, wer beim SC Freiburg im Tor stehen wird. U21-Nationaltorhüter Noah Atubolu ist leicht verletzt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Torhüter-Entscheidung beim SC Freiburg für das erste Pflichtspiel der neuen Saison ist noch nicht gefallen. U21-Nationaltorhüter Noah Atubolu verletzte sich im Training leicht am Knie und könnte deswegen von Rückkehrer Florian Müller ersetzt werden, sagte Cheftrainer Christian Streich am Donnerstag. In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft der Sport-Club am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) als Auswärtsmannschaft in seinem früheren Stadion auf den Fußball-Oberligisten SV Oberachern.